Conferência debate amanhã a "Educação de Surdos, uma Perspetiva Evolutiva"

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação promovem amanhã, 23 de Abril, a Conferência "Educação de Surdos, uma Perspetiva Evolutiva", que terá o lugar na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré‑Escolar e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, no Funchal a partir das 9h30.

Esta conferência, "dedicada à valorização da Língua Gestual Portuguesa, à promoção da inclusão e ao reconhecimento da identidade surda, pretende celebrar as conquistas históricas da comunidade surda e reforçar o compromisso das escolas e dos profissionais especializados que, diariamente, asseguram práticas verdadeiramente inclusivas, com contextos e conteúdos comunicacionais e pedagógicos acessíveis", informa a organzação.

"Será ainda homenageada aquela que foi a primeira docente de Língua Gestual Portuguesa na Região Autónoma da Madeira, a Prof.ª Fernanda Reis (1974‑2025). Na parte da tarde, serão dinamizados os workshops 'Metodologia e Pedagogia na Educação de Surdos' e 'Adaptações da Tradução aos Diferentes níveis de Ensino', destinados a docentes de LGP e intérpretes de LGP, respetivamente", aponta.

A Sessão de Abertura conta com a presença de João Costa e Silva, director regional de Educação, Sérgio Teixeira, presidente da Associação de Surdos, Pais, Familiares e amigos da Madeira, Glória Gonçalves, directora de Serviços de Educação Especial, e Susana Vieira Spínola, chefe da Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, entre outras entidades.

A iniciativa da Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira (DASC) da Direção de Serviços de Educação Especial, em parceria com a Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos da Madeira, integra as Comemorações do Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude Surda, que "decorrem entre os dias 21 e 25 de Abril".

Assim, ao longo desta semana estão a ser dinamizadas "acções de sensibilização e de natureza formativa, designadamente palestras, conferências, workshops, bem como atividades culturais e lúdicas com alunos e momentos de partilha, envolvendo a comunidade educativa de referência neste domínio específico da educação bilingue de alunos surdos na Região, em estreita articulação com a comunidade surda e as suas famílias. Estas iniciativas visam criar espaços de encontro, reflexão e celebração, reforçando o compromisso com uma educação verdadeiramente acessível, equitativa e participativa", conclui.