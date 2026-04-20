Bombeiros realizam simulacro de incêndio em infantário no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão a realizar, neste momento, um simulacro de incêndio na Escola EB1/PE e Creche da Nazaré, na Rua do Canadá, no Funchal.

O exercício envolve 12 operacionais da corporação, apoiados por quatro viaturas. A actividade passa pela ventilação do edifício após um incêndio num quadro eléctrico, sem vítimas a registar.