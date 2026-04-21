Simulacro de incêndio na Escola Francisco Franco

Os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) participaram, esta manhã, num simulacro na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal

O exercício envolveu 16 operacionais (9 dos Sapadores e 7 dos BVM), que estiveram auxiliados por quatro viaturas, dois veículos pesados de combate a incêndios e duas ambulâncias de cada corporação.

A acção, que simulou um foco de incêndio na secretaria da escola com um ferido, visou testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de ensino.

De salientar que também a Polícia de Segurança Pública (PSP) compareceu no local.