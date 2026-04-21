Simulacro de incêndio no Leroy Merlin

Os Bombeiros Sapadores do Funchal participaram, esta manhã, num simulacro na loja Leroy Merlin, no Funchal.

O exercício envolveu 16 operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por cinco viaturas.

A acção, que simulou um foco de incêndio no interior da loja com uma vítima, visou testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição.