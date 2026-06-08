Desfile com materiais reciclados marca comemorações do Dia Mundial do Ambiente no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal realizou, hoje, no Mercado dos Lavradores, um desfile de materiais reciclados, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente.

O evento, que contou com o apoio da Unidade de Sensibilização Ambiental da autarquia, envolveu 31 participantes dos ginásios municipais da Barreirinha, de Santo António e de São Martinho, do Centro Comunitário do Funchal e da Universidade Sénior do Funchal.

A vereadora com o pelouro da Área Social, Helena Leal, esteve presente na iniciativa, que teve por objectivo lembrar que a reciclagem e a reutilização de materiais são atos de cidadania e de responsabilidade partilhada em prol do planeta.

Segundo nota à imprensa, "foi evidente a criatividade dos seniores ao longo do desfile, revelando que, com a sua experiência de vida, continuam plenamente integrados e adaptados às novas exigências e desafios da sociedade contemporânea, assumindo um papel activo na promoção da sustentabilidade ecológica".