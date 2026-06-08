Galeria Anjos Teixeira inaugura exposição de Irene Quintal

A Galeria Anjos Teixeira inaugura na próxima quinta-feira, 11 de Junho, às 19 horas, na Rua João de Deus, no Funchal, uma nova exposição da autoria de Irene Quintal, com o título 'CYAN'.

Esta nova mostra insere-se na programação da Galeria Anjos Teixeira que assinala os 200 anos da primeira fotografia, e tem a curadoria do fotografo David Francisco.

Segundo nota à imprensa, os trabalhos desta exposição consistem na técnica denominada cianotipia. É um processo manual, usado para imprimir negativos monocromáticos ou fazer impressões de botânica. É realizado através de uma emulsão que revela as imagens em qualquer suporte absorvente em diferentes tonalidades de azul, consoante o tempo de exposição solar ou ultravioleta.

Explica ainda que "o processo de cianotipia consiste na reação da luz ultravioleta a uma mistura química. Esta mistura contém citrato amoniacal férrico e ferrocianeto de potássio sob luz UV (Ultravioleta). Quando entram em contacto com a luz, a solução muda de cor resultando num azul chamado azul da Prússia".

A Galeria Anjos Teixeira revela que a mostra 'CYAN' reúne trabalhos que compreendem esta técnica de alternativa fotográfica usada na revelação de fotografias analógicas em que se utilizam também pigmentos naturais, acrescidos de soluções alcalinas e ácidas.