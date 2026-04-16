HBG acolhe parceiros da Polónia em projecto do Erasmus+

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia acolhe uma nova leva de parceiros da cidade de Wroclaw, na Polónia, no âmbito de um projecto de acreditação integrado no programa Erasmus+.

Esta mobilidade decorrerá entre os dias 16 e 22 de Abril e conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo que, em articulação com a AP-Madeira, disponibilizou kits representativos da Região Autónoma da Madeira, os quais serão oferecidos aos parceiros polacos.

Enquanto entidade formadora em projectos de acreditação, a escola desenvolverá um programa de acolhimento que visa contribuir para a formação dos alunos, através da participação em aulas e workshops.

Os alunos e docentes convidados terão ainda a oportunidade de conhecer o centro histórico do Funchal e alguns dos seus pontos de maior interesse, passear pela cidade e visitar locais e edifícios emblemáticos, bem como explorar espaços e instituições de relevância científica e cultural, nomeadamente o Observatório Oceânico da Madeira, o Centro de Biologia Marinha do Funchal, o Jardim Botânico e o Jardim Tropical Monte Palace.