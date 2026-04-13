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Turista de 70 anos ferido após queda

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Um homem de 70 anos, de nacionalidade estrangeira, ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma queda da própria altura ocorrida num catamaran, no Funchal. Não é, para já, claro se a queda ocorreu no interior da embarcação ou já no exterior.

A vítima apresentava ferimentos na face, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o hospital para avaliação médica.

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