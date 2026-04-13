Turista de 70 anos ferido após queda

Um homem de 70 anos, de nacionalidade estrangeira, ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma queda da própria altura ocorrida num catamaran, no Funchal. Não é, para já, claro se a queda ocorreu no interior da embarcação ou já no exterior.

A vítima apresentava ferimentos na face, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o hospital para avaliação médica.