Luso-belga detido na RCA foi libertado e chega hoje a Lisboa

O luso-belga Joseph Figueira Martin, detido há cerca de dois anos na República Centro-Africana (RCA), foi hoje libertado e está a caminho de Lisboa num voo militar da Força Área, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, anunciou hoje, na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que o trabalhador humanitário foi hoje libertado e que chega também hoje a Lisboa, graças a um longo trabalho diplomático que ocorreu entre o ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o atual chefe de Estado, António José Seguro, os Governos português e belga e também a própria União Europeia.