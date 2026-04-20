Poeiras continuam em suspensão enquanto a temperatura desce
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 20 de Abril, uma pequena descida de temperatura, poeiras em suspensão, períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir da tarde.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas até início da manhã, rodando gradualmente para o quadrante oeste a partir da tarde.
As temperaturas vão variar entre os 16 e os 22 ºC no Funchal e os 15 e 21 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas do quadrante norte com 1 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sueste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas do quadrante sul com 1 metro a partir da tarde.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 19 ºC.