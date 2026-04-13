Dois petroleiros chegam a Ormuz e têm de voltar para trás após bloqueio dos EUA

Dois navios petroleiros chegaram ao estreito de Ormuz após a aplicação do bloqueio imposto pelos Estados Unidos às 14:00 GMT e tiveram de voltar para trás, segundo a plataforma de monitoramento de embarcações Marine Traffic.

O primeiro navio, o petroleiro Rich Starry, de 188 metros de comprimento e bandeira do Malaui, deu meia-volta "poucos minutos depois de se aproximar do estreito", indicou a organização, que acrescentou que a embarcação partiu hoje do ancoradouro de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e navegava com destino à China.

O outro petroleiro foi identificado como Ostria, de 175 metros de comprimento e bandeira do Botsuana, e segundo a Marine Traffic também mudou de rumo após aproximar-se do estreito.

A empresa Kpler recordou que embora o trânsito através de Ormuz tenha mostrado "um ligeiro aumento" durante o fim de semana, ou seja, enquanto as conversações de paz entre os Estados Unidos e o Irão decorriam em Islamabad, no Paquistão, que terminaram sem acordo, o bloqueio americano daquela estratégica via marítima, adiciona agora uma incerteza sobre a retoma dos fluxos.

"Os movimentos de navios cisterna de GNL [gás natural liquefeito] continuam bloqueados, com embarcações encalhadas em ambos os lados do estreito e há operadores que ainda esperam garantias de segurança mais claras antes de reingressar na rota", indicou a empresa, que lembrou que por aquela via marítima passa aproximadamente um quinto das exportações globais de GNL.

Por outro lado, a plataforma de monitorização de petroleiros Tanker Trackers afirmou na sua conta na rede social X ter detetado em imagens de satélite um petroleiro que partiu da ilha de Jarg, no Irão, simulando no seu Sistema de Identificação Automática (AIS, em inglês) que tinha iniciado a rota na Arábia Saudita.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje "eliminar imediatamente" qualquer navio iraniano que desrespeite o bloqueio que os militares norte-americanos iniciaram no estreito de Ormuz.

"Aviso: Se quaisquer destes navios se aproximarem minimamente do nosso bloqueio, serão eliminados imediatamente, utilizando o mesmo sistema de neutralização que usamos contra os narcotraficantes em embarcações em alto mar. É rápido e brutal", assegurou o chefe de Estado dos EUA numa mensagem na sua rede Truth Social.

A mensagem de Trump ocorreu apenas meia hora após entrar em vigor o bloqueio que as forças americanas executam no estreito de Ormuz.

"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra os navios de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianos, incluindo todos os portos iranianos do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã", concretizou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) numa mensagem no X para explicar a operação.