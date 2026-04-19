Cuidados a ter durante a presença de poeiras no ar

A Madeira continua a registar episódios de poeiras em suspensão, uma realidade que se tem tornado cada vez mais frequente. Nas zonas afectadas, verifica-se uma degradação significativa da qualidade do ar, com diminuição da visibilidade e contaminação generalizada do ambiente.

Do ponto de vista da saúde, os efeitos mais comuns resultam da acção irritativa directa sobre a pele e as mucosas mais expostas, nomeadamente a nasal e a ocular. É frequente o aparecimento de olhos vermelhos e lacrimejantes, enquanto ao nível nasal surgem sintomas como espirros, comichão e corrimento.

Para além disso, tanto o sistema respiratório como o cardiovascular podem ser afectados. No primeiro caso, destacam-se episódios de inflamação dos brônquios, especialmente em pessoas com asma ou bronquite. Já no sistema cardiovascular, as partículas mais finas podem desencadear situações mais graves, como acidentes vasculares, que em alguns casos podem ser fatais.

Estas partículas podem causar irritação na pele, no nariz e nos olhos.

Há alguns cuidados simples que ajudam a reduzir os riscos, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas: evite sair de casa durante estes períodos; caso seja necessário sair, utilize protecção respiratória adequada; mantenha portas e janelas fechadas; evite actividades ao ar livre; tenha sempre consigo a medicação de SOS e se notar agravamento do seu estado de saúde, procure assistência médica sem hesitar.