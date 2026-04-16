Nó de Santo António com obra em dois anos

O Conselho de Governo aprovou, na reunião realizada esta quinta-feira, o projecto de execução da empreitada de ‘Reformulação do Nó de Santo António e Acessos’, num investimento de 7.650.500 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Pedro Rodrigues explicou que a intervenção visa melhorar as ligações viárias na zona norte de Santo António e o acesso às Madalenas, com novos ramos de ligação, rotundas e reorganização da rede viária.

“É a reformulação integral do nó de Santo António, com facilidade de acesso à zona das Madalenas. É um novo ramo de acesso e novas rotundas”, afirmou, acrescentando que o projeto será lançado em plataforma “muito em breve”.

A intervenção inclui também alterações na ligação à Via Rápida e novas saídas para aliviar a circulação em horas de maior tráfego: “Queremos aliviar essa situação, facilitando o acesso com um novo ramal à Via das Madalenas e à zona das piscinas da Penteada, com uma nova saída no sentido Funchal–Ribeira Brava.”

Em relação aos prazos, Pedro Rodrigues destacou que a obra deverá arrancar no início do segundo semestre deste ano e terá uma duração estimada entre um ano e meio e dois anos, desde o início da execução.

Sobre o concurso da terceira fase do novo hospital, confirmou que o prazo de apresentação de propostas decorre até 29 de Abril, num total de 44 dias, não tendo ainda sido apresentadas propostas.