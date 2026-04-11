Colisão entre três viaturas na Via Rápida provoca um ferido
Uma colisão entre três viaturas, ocorrida há instantes na Via Rápida, no sentido Machico–Funchal, no sublanço Santa Cruz–Aeroporto, provocou um ferido. O acidente registou-se ligeiramente atrás do local onde, durante a manhã, ocorreu outro sinistro rodoviário na mesma via.
Jovem de 19 anos ferida em capotamento em Santa Cruz
O capotamento ocorrido na manhã de hoje, na Via Rápida, sentido Santa Cruz–Funchal, nas imediações do aeroporto, provocou um ferido ligeiro.
A vítima, uma mulher de 22 anos, queixa-se de dores nos membros inferiores, estando a ser assistida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Após os primeiros cuidados, a jovem será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
De acordo com a aplicação InfoVias, a extensão do trânsito já atinge 0.5 quilómetros.
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