Acidente na Via Rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente ocorrido, há instantes, na Via Rápida está a provocar fortes constrangimentos na circulação automóvel, no sublanço entre o Pilar e Santo António.

De acordo com a aplicação Info Vias, o trânsito já atinge cerca de 3,9 quilómetros de extensão, com filas a acumularem-se rapidamente naquele troço

Para já, não são conhecidas informações sobre eventuais feridos, mas as corporações de bombeiros foram contactadas e não há registo de qualquer alerta.