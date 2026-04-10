Acidente na Via Rápida deixa trânsito congestionado
Um acidente ocorrido, há instantes, na Via Rápida está a provocar fortes constrangimentos na circulação automóvel, no sublanço entre o Pilar e Santo António.
De acordo com a aplicação Info Vias, o trânsito já atinge cerca de 3,9 quilómetros de extensão, com filas a acumularem-se rapidamente naquele troço
Para já, não são conhecidas informações sobre eventuais feridos, mas as corporações de bombeiros foram contactadas e não há registo de qualquer alerta.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo