Colisão na Via Rápida sem feridos

Ainda esta manhã, registou-se mais uma colisão na Via Rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, que também mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. O acidente envolveu uma viatura ligeira e um veículo pesado, não tendo resultado em feridos, sendo que nenhum dos ocupantes necessitou de transporte hospitalar.

Dois acidentes congestionam trânsito na zona do Aeroporto Acabam de ocorrer dois acidentes na via rápida, um deles grave, no sentido Santa Cruz-Funchal.

Para esta ocorrência chegou a ser accionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que acabou por ser desmobilizada no local após avaliação da situação.