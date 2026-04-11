Dois acidentes congestionam trânsito na zona do Aeroporto
Acabam de ocorrer dois acidentes na via rápida, um deles grave, no sentido Santa Cruz-Funchal.
Conforme é possível observar no vídeo, uma viatura ligeira ter-se-á despistado e capotado, numa altura em que o piso se encontra molhado devido à chuva. A viatura apresenta danos consideráveis, encontrando-se os bombeiros no local a prestar assistência.
Os acidentes estão a congestionar o trânsito na zona do Aeroporto.
O segundo acidente foi dentro do túnel, no sentido contrário, a cerca de 200 metros do outro.
Desconhece-se para já se houve feridos.
