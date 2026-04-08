Francisco Gomes alerta para possível infiltração do PCC no Aeroporto de Lisboa

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, alertou para a alegada presença de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas equipas que trabalham no Aeroporto de Lisboa. O PCC é conhecido como uma das maiores organizações criminosas do Brasil, associada ao tráfico de droga, violência organizada e operações internacionais de crime.

Segundo o parlamentar, recebeu informações que apontam para a infiltração destes elementos em equipas que operam na infraestrutura aeroportuária, incluindo serviços de apoio às operações de placa e terminais.

Se isto se confirmar, estamos perante um cenário inaceitável e gravíssimo para a segurança nacional. Não é tempo de paninhos quentes. É tempo de ação rápida". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

De acordo com as fontes do deputado, membros do PCC alegadamente estarão a entrar através de agências de trabalho temporário, inscrevendo-se nessas plataformas e sendo posteriormente encaminhados para funções no aeroporto.

As mesmas fontes indicam ainda que vários destes elementos já terão sido apanhados por outros trabalhadores a extraviar malas, roubar pertences de passageiros e praticar outras irregularidades. Porém, estes casos não terão sido denunciados devido a supostas ameaças feitas aos trabalhadores que testemunharam os factos, incluindo intimidações contra familiares, viaturas e bens pessoais.

O deputado considera que, a confirmarem-se estas informações, Portugal poderá estar perante uma infiltração criminosa numa das principais portas de entrada do país, com implicações diretas na segurança das operações aeroportuárias.

E concluiu: "Não estamos a falar de pequenos delitos. Estamos a falar de um grupo mundial ligado ao narcotráfico e à criminalidade organizada a operar dentro de uma infraestrutura crítica do país. Isto coloca em risco Portugal inteiro e quem governa não pode ignorar, nem esconder a realidade".