Galeria Anjos Teixeira recorda telhados com cobertura de palha

A Galeria Galeria Anjos Teixeira recebe no próximo dia 16 de Abril, pelas 19 horas, uma nova sessão integrada na programação 'História com Estórias – Memórias de um Povo', dedicada aos telhados de palha, um dos elementos marcantes da cultura regional.

A sessão contará com o testemunho de Luísa Nunes, que “recentemente instalou um telhado de palha na construção que possui nos seus terrenos” na freguesia de São Jorge. A iniciativa inclui ainda a participação de um dos executantes dessa obra, que explicará “as condições para actualmente se recorrer às fibras vegetais e as razões para manter uma tradição” com forte expressão histórica na ilha.

Em nota emitida, a organização explica que “os ‘telhados com cobertura de palha’, ‘colmo’ ou ‘restolho’ são termos correntemente utilizados na Ilha para designar coberturas constituídas por elementos vegetais”, apontando que o investigador Vítor Mestre, na obra A Arquitetura Popular na Madeira, “utiliza preferencialmente a palavra ‘palha’, sendo essa a designação adoptada”.

Historicamente, este tipo de cobertura teve uma presença dominante na Madeira. “No início do povoamento, a utilização deste tipo de cobertura foi largamente predominante, mesmo na cidade do Funchal, sendo então quase inevitável atendendo à falta de alternativas”, refere a nota. Apesar da progressiva substituição por outros materiais, os telhados de palha mantiveram-se durante décadas em meios rurais e urbanos, tendo sido proibidos nas casas da vila de Câmara de Lobos apenas em 1839, segundo as posturas municipais da época.

Actualmente, as estruturas são frequentemente associadas a uma dimensão turística, sobretudo no concelho de Santana, embora subsistam dúvidas quanto à sua utilização efectiva. “Predomina o silêncio, como se nada existisse”, sublinha a organização sobre a realidade contemporânea da prática.

Segundo os promotores, esta poderá ser “uma primeira e quase inovadora abordagem” ao tema, permitindo também discutir as condições de preservação desta prática para além do contexto específico de Santana. A organização admite que, ao contrário do restante território nacional, “continuam a existir profissionais que se dedicam a esta actividade”, sustentada por motivos estéticos e turísticos.

A iniciativa integra o programa cultural da Galeria Anjos Teixeira, situada na Rua João de Deus, no Funchal, que, em 2026, assinala os 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.