Recuo dramático nas taxas de conclusão no Secundário
Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 20 de Abril de 2026.
No Diário de Notícias:
- "O país está melhor? Maioria discorda de Montenegro e acredita que a situação vai piorar"
- "Sporting-Benfica. Rafa decide dérbi no último suspiro e dá vitória ao Benfica"
- "Presidente do Brasil em Portugal. Imigração vai ser tema nas reuniões de Lula com Montenegro e Seguro"
- "Investigação. Nomes de crianças e morte de Odair. MP nunca ouviu os deputados do Chega, mas impôs o segredo de justiça"
- "Visita. 'Que Deus abençoe Angola'. Papa apela à reconciliação, ao diálogo, à esperança"
- "Guerra. Trump volta a ameaçar com destruição total de infraestruturas se Irão não reabrir estreito"
- "Cinemateca revisita memórias da Reforma Agrária"
- "Serge Ioan Celebidachi. 'Foi emocionante descobrir que o pai era o seu maior fã como maestro'"
- "Entrevista. Crime organizado 'aperfeiçoa-se em velocidade maior' do que polícia"
No Correio da Manhã:
- "Caso Altice. Justiça anula negócio milionário de imóveis"
- "Revogada venda de dois prédios, em Lisboa, por 5,5 milhões, a Hernâni Antunes, arguido no processo"
- "Sporting 1 Benfica 2. Rafa mata sonho do leão"
- "FC Porto 2 Tondela 0. Cheira a título no dragão"
- "PJ apreende. Anarquista do cocktail molotov tinha livro de guerrilha"
- "Sondagem CM/CMTV. Portugueses confiam que Seguro vai ser melhor que Marcelo"
- "Angola. Papa avisa contra os perigos da corrupção"
- "Guerra no Golfo. Trump ameaça 'rebentar' com o Irão"
- "Ficheiros mostram detalhes do crime. Processo de Renato Seabra divulgado"
No Público:
- "Taxa de conclusão do secundário cai a pique e recua para níveis pré-covid"
- "Futebol. Benfica vence Sporting e deixa FC Porto a um passo do título"
- "Banca. 'Buraco' deixado pelo BES já supera 11 mil milhões"
- "Médio Oriente. Negociações EUA-Irão avançam com ameaças em pano de fundo"
- "Transparência. Como o acesso aos dados sobre políticos ficou mais limitado"
- "Leis laborais. PS sobe o tom e acusa Governo de ofensa aos trabalhadores"
- "Versão restaurada. Revolução, cinema e obsessão: a Cinemateca vai ser ocupada esta semana por 'Torre Bela'"
- "Política científica. Há centros de investigação a fazer contas à vida e a mudar planos por falta de verbas"
No Jornal de Notícias:
- "Falta de médicos deixa viaturas de emergência paradas durante dez mil horas"
- "Voo da águia no dérbi dá fogo ao dragão. Sporting 1-2 Benfica. Encarnados ultrapassam leões e entram na luta por um lugar na Champions. F. C. Porto 2-0 Tondela. Azuis e brancos com sete pontos de vantagem a quatro jornadas do fim"
- "Vila do Conde. Motards em protesto contra limitações ao convívio semanal"
- "Entrevista. 'A minha prioridade é a circular. Tenho a certeza que o Estado a vai pagar'. João Rodrigues, presidente da Câmara de Braga"
- "Santo Tirso. Disse que colega 'cheirava mal' mas acabou absolvida"
- "Angola. Papa pede fim do ódio e violência e cura para a corrupção"
- "Academia de Notícias. Bolsas para trabalhos sobre o Poder Local"
No Negócios:
- "Conversa Capital. Ana Jacinto: 'Há muita apreensão e dúvida em relação ao verão'. Líder da AHRESP diz que a restauração está 'no limite' para acomodar custos"
- "Contratos públicos até 950 mil euros fora do radar do Tribunal de Contas"
- "Investidor privado. Época de caça aos dividendos está a chegar à bolsa de Lisboa"
- "Metro de Lisboa. Linha Violeta promete polémica a poucos dias da decisão de Bruxelas"
- "Guerra no Irão. Associações empresariais estão contra teletrabalho obrigatório"
- "Armazenamento de crude é trunfo cada vez mais raro"
- "Sondagem. Maioria diz que Seguro será melhor do que Marcelo"
- "Crédito privado. Pedidos de resgate põem Wall Street e Fed em alerta"
No O Jornal Económico:
- "Vendas de elétricos chineses dispararam mais de 70%"
- "Seguro fala com parceiros antes de UGT tomar decisão"
- "Médio Oriente. Confusão total. Ninguém sabe se haverá negociações ou cessar-fogo"
- "Vítor Constâncio não acredita que o BCE suba taxas de juros..."
- "... mas o FMI já antecipa dois aumentos este ano por causa da guerra"
- "Vinil está de regresso e já vale mais de mil milhões"
- "Mercado de fusões e aquisições caiu 26% no trimestre"
- "Contratação pública muda para chegar aos 15% do PIB"
- "Começam as Gama Talks. Rafael Alves da Rocha faz abertura"
No O Jogo:
- "Título à vista. FC Porto 2-0 Tondela. Dragões agradecem resultado do dérbi e cumprem a obrigação em casa, alargando a vantagem para o segundo lugar"
- "Francesco Farioli: 'Não vale a pena fazer contas e agora vamos pensar na Taça'"
- "Traição ao vizinho. Sporting 1-2 Benfica. Emoções à solta em Alvalade, num clássico que teve tudo"
- "Rui Borges: 'Golpe duro, mas é a crueldade do futebol'"
- "José Mourinho: 'Estamos vivos na corrida ao segundo lugar'"
- "Guerreiros até ao fim. Braga 2-2 Famalicão"
- "Arouca 1-0 E. Amadora"
No A Bola:
- "Rafa decide. Sporting 1-2 Benfica. Golo na compensação coloca águias na luta pelo 2.º lugar e estende passadeira do título aos dragões"
- "Rui Borges: 'Enquanto houver vida vamos lutar por ela'"
- "José Mourinho: 'Não desperdiçámos a última bala'"
- "Champanhe já está a gelar. FC Porto 2-0 Tondela"
- "SC Braga 2-2 Famalicão"
- "Arouca 1-0 E. Amadora"
- "Inglaterra. Man. City vence Arsenal e já espreita a liderança"
E no Record:
- "Sporting 1-2 Benfica. Rafa mata leão. Sai da cartola e dá vitória no dérbi aos 90' +3"
- "Mourinho. 'Estrategicamente fizemos um jogo fantástico'"
- "Rui Borges. 'Enquanto houver vida, temos de acreditar'"
- "FC Porto 2-0 Tondela. Passadeira azul. Dragão tranquilo tem título à vista"
- "Farioli. Não podemos perder o foco'"
- "Sp Braga 2-2 Famalicão. Arouca 1-0 E. Amadora"
- "Champions da Ásia. Mais 1 de CR7. Já vai nos 969. Al Wasl 0-4 Al Nassr"
- "Alemanha. Bayern campeão"
- "Inglaterra. Man. City 2 Arsenal 1. Liga ao rubro"
- "Hóquei em Patins. Sporting-Benfica"