Recuo dramático nas taxas de conclusão no Secundário

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 20 de Abril de 2026.

No Diário de Notícias:

- "O país está melhor? Maioria discorda de Montenegro e acredita que a situação vai piorar"

- "Sporting-Benfica. Rafa decide dérbi no último suspiro e dá vitória ao Benfica"

- "Presidente do Brasil em Portugal. Imigração vai ser tema nas reuniões de Lula com Montenegro e Seguro"

- "Investigação. Nomes de crianças e morte de Odair. MP nunca ouviu os deputados do Chega, mas impôs o segredo de justiça"

- "Visita. 'Que Deus abençoe Angola'. Papa apela à reconciliação, ao diálogo, à esperança"

- "Guerra. Trump volta a ameaçar com destruição total de infraestruturas se Irão não reabrir estreito"

- "Cinemateca revisita memórias da Reforma Agrária"

- "Serge Ioan Celebidachi. 'Foi emocionante descobrir que o pai era o seu maior fã como maestro'"

- "Entrevista. Crime organizado 'aperfeiçoa-se em velocidade maior' do que polícia"

No Correio da Manhã:

- "Caso Altice. Justiça anula negócio milionário de imóveis"

- "Revogada venda de dois prédios, em Lisboa, por 5,5 milhões, a Hernâni Antunes, arguido no processo"

- "Sporting 1 Benfica 2. Rafa mata sonho do leão"

- "FC Porto 2 Tondela 0. Cheira a título no dragão"

- "PJ apreende. Anarquista do cocktail molotov tinha livro de guerrilha"

- "Sondagem CM/CMTV. Portugueses confiam que Seguro vai ser melhor que Marcelo"

- "Angola. Papa avisa contra os perigos da corrupção"

- "Guerra no Golfo. Trump ameaça 'rebentar' com o Irão"

- "Ficheiros mostram detalhes do crime. Processo de Renato Seabra divulgado"

No Público:

- "Taxa de conclusão do secundário cai a pique e recua para níveis pré-covid"

- "Futebol. Benfica vence Sporting e deixa FC Porto a um passo do título"

- "Banca. 'Buraco' deixado pelo BES já supera 11 mil milhões"

- "Médio Oriente. Negociações EUA-Irão avançam com ameaças em pano de fundo"

- "Transparência. Como o acesso aos dados sobre políticos ficou mais limitado"

- "Leis laborais. PS sobe o tom e acusa Governo de ofensa aos trabalhadores"

- "Versão restaurada. Revolução, cinema e obsessão: a Cinemateca vai ser ocupada esta semana por 'Torre Bela'"

- "Política científica. Há centros de investigação a fazer contas à vida e a mudar planos por falta de verbas"

No Jornal de Notícias:

- "Falta de médicos deixa viaturas de emergência paradas durante dez mil horas"

- "Voo da águia no dérbi dá fogo ao dragão. Sporting 1-2 Benfica. Encarnados ultrapassam leões e entram na luta por um lugar na Champions. F. C. Porto 2-0 Tondela. Azuis e brancos com sete pontos de vantagem a quatro jornadas do fim"

- "Vila do Conde. Motards em protesto contra limitações ao convívio semanal"

- "Entrevista. 'A minha prioridade é a circular. Tenho a certeza que o Estado a vai pagar'. João Rodrigues, presidente da Câmara de Braga"

- "Santo Tirso. Disse que colega 'cheirava mal' mas acabou absolvida"

- "Angola. Papa pede fim do ódio e violência e cura para a corrupção"

- "Academia de Notícias. Bolsas para trabalhos sobre o Poder Local"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Ana Jacinto: 'Há muita apreensão e dúvida em relação ao verão'. Líder da AHRESP diz que a restauração está 'no limite' para acomodar custos"

- "Contratos públicos até 950 mil euros fora do radar do Tribunal de Contas"

- "Investidor privado. Época de caça aos dividendos está a chegar à bolsa de Lisboa"

- "Metro de Lisboa. Linha Violeta promete polémica a poucos dias da decisão de Bruxelas"

- "Guerra no Irão. Associações empresariais estão contra teletrabalho obrigatório"

- "Armazenamento de crude é trunfo cada vez mais raro"

- "Sondagem. Maioria diz que Seguro será melhor do que Marcelo"

- "Crédito privado. Pedidos de resgate põem Wall Street e Fed em alerta"

No O Jornal Económico:

- "Vendas de elétricos chineses dispararam mais de 70%"

- "Seguro fala com parceiros antes de UGT tomar decisão"

- "Médio Oriente. Confusão total. Ninguém sabe se haverá negociações ou cessar-fogo"

- "Vítor Constâncio não acredita que o BCE suba taxas de juros..."

- "... mas o FMI já antecipa dois aumentos este ano por causa da guerra"

- "Vinil está de regresso e já vale mais de mil milhões"

- "Mercado de fusões e aquisições caiu 26% no trimestre"

- "Contratação pública muda para chegar aos 15% do PIB"

- "Começam as Gama Talks. Rafael Alves da Rocha faz abertura"

No O Jogo:

- "Título à vista. FC Porto 2-0 Tondela. Dragões agradecem resultado do dérbi e cumprem a obrigação em casa, alargando a vantagem para o segundo lugar"

- "Francesco Farioli: 'Não vale a pena fazer contas e agora vamos pensar na Taça'"

- "Traição ao vizinho. Sporting 1-2 Benfica. Emoções à solta em Alvalade, num clássico que teve tudo"

- "Rui Borges: 'Golpe duro, mas é a crueldade do futebol'"

- "José Mourinho: 'Estamos vivos na corrida ao segundo lugar'"

- "Guerreiros até ao fim. Braga 2-2 Famalicão"

- "Arouca 1-0 E. Amadora"

No A Bola:

- "Rafa decide. Sporting 1-2 Benfica. Golo na compensação coloca águias na luta pelo 2.º lugar e estende passadeira do título aos dragões"

- "Rui Borges: 'Enquanto houver vida vamos lutar por ela'"

- "José Mourinho: 'Não desperdiçámos a última bala'"

- "Champanhe já está a gelar. FC Porto 2-0 Tondela"

- "SC Braga 2-2 Famalicão"

- "Arouca 1-0 E. Amadora"

- "Inglaterra. Man. City vence Arsenal e já espreita a liderança"

E no Record:

- "Sporting 1-2 Benfica. Rafa mata leão. Sai da cartola e dá vitória no dérbi aos 90' +3"

- "Mourinho. 'Estrategicamente fizemos um jogo fantástico'"

- "Rui Borges. 'Enquanto houver vida, temos de acreditar'"

- "FC Porto 2-0 Tondela. Passadeira azul. Dragão tranquilo tem título à vista"

- "Farioli. Não podemos perder o foco'"

- "Sp Braga 2-2 Famalicão. Arouca 1-0 E. Amadora"

- "Champions da Ásia. Mais 1 de CR7. Já vai nos 969. Al Wasl 0-4 Al Nassr"

- "Alemanha. Bayern campeão"

- "Inglaterra. Man. City 2 Arsenal 1. Liga ao rubro"

- "Hóquei em Patins. Sporting-Benfica"