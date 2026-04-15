Produção industrial recua em Fevereiro na zona euro e UE

A produção industrial recuou 0,6% na zona euro e 0,1% na União Europeia (UE), em fevereiro, face ao mesmo mês de 2025, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na comparação em cadeia (com janeiro), o indicador avançou 0,4% em ambas as áreas.

Entre os Estados-membros, as maiores quebras homólogas registaram-se no Luxemburgo (-17,0%), Irlanda (-10,0%) e Bulgária (-8,0%), enquanto as principais subidas foram observadas na Suécia (7,7%), Bélgica (7,4%) e Dinamarca (5,8%).

Na variação em cadeia, a produção industrial teve os mais importantes avanços na Irlanda (5,7%), Finlândia (3,3%) e Suécia (3,2%) e os maiores recuos em Malta (-6,0%), Luxemburgo (-4,6%) e Grécia (-2,1%).

Em Portugal, o indicador recuou 4,0% e 0,1%, respetivamente.