Fogo num carro alastrou para outras três viaturas no Estreito

Um incêndio que deflagrou num carro, no Estreito de Câmara de Lobos, por volta das 13 horas deste sábado, acabou por alastrar para outras três viaturas que estavam estacionadas nas imediações.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados para esta ocorrência, registada abaixo da igreja do Estreito, na Rua do Passal, tendo empenhado uma ambulância e um dois veículos de combate a incêndios. Os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram chamados a prestar auxílio, tendo enviado uma viatura pesada para o local. No total, estiveram empenhados 10 bombeiros nesta ocorrência.

As chamas provocaram uma enorme coluna de fumo e propagaram-se rapidamente, gerando apreensão junto da população.

No carro seguiam uma mulher e uma criança, que conseguiram sair do carro pelos próprios meios, não havendo registo de feridos, apenas danos materiais avultados nas viaturas envolvidas. O carro onde deflagraram as chamas ficou completamente destruído, bem como um outro que estava estacionado.