JPP defende redução da taxa de IVA para responder ao aumento do custo de vida

A segunda intervenção, no período antes da ordem do dia, foi de Paulo Alves que, tal como Isabel Garcês (PS), abordou o aumento do custo de vida e defendeu medidas fiscais para responder aos problemas que atingem os madeirenses.

O Governo Regional que, sublinha, "bate recordes de receita fiscal", deverá olhar para a situação, cada vez mais, difícil das famílias e pequenas empresas.

O deputado do JPP defende uma redução do IVA, nomeadamente nos combustíveis. Paulo Alves propõe a aplicação do diferencial total de 30% nas taxas do imposto que, no caso do gasóleo, representaria menos 11 cêntimos por litro.

Paulo Alves também defende IVA reduzido para os bens essenciais que estão cada vez mais caros.

O JPP voltou a defender medidas para garantir uma linha de ferry, entre a Madeira e o continente e acusou o Governo Regional de estra a "travar" o processo porque "tem outros interesses".