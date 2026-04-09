Associação de pais da escola secundaria do Porto Santo realiza palestra

A associação de pais da escola secundaria professor doutor Francisco Freitas Branco, irá realizar uma palestra 'Pontes de inclusão - conversas sobre Identidade de Género com os nossos filhos'.

Está iniciativa tem lugar a 16.04.2026, às 18h30, na sala 10 do Edifício do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário. Esta actividade enquadra-se no 'Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância'.

Já no seu segundo mandato a associação de pais do referido estabelecimento de ensino tem feito algumas palestras ao longo do seu mandato, sempre com a missão de aproximar a comunidade escolar, para os assuntos e realidades que surgem no quotidiano local e regional.