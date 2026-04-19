Pequena subida de temperatura e poeiras em suspensão
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 19 de Abril, uma pequena subida da temperatura, poeiras em suspensão, céu geralmente muito nublado e aguaceiros e possibilidade de ocorrência de trovoadas.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã.
As temperaturas vão variar entre os 17 e os 25 ºC no Funchal e os 15 e 20 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1 a 1,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 19 ºC.