Zelensky critica prolongamento da suspensão das sanções ao petróleo russo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou hoje o prolongamento, anunciado na sexta-feira, da suspensão das sanções americanas ao petróleo russo, afirmando que cada dólar pago pelo petróleo russo é dinheiro para a guerra de Moscovo na Ucrânia.

"Graças ao alívio das sanções", o petróleo russo carregado em navios-tanque "pode ser vendido novamente sem consequências. Isso representa 10 mil milhões de dólares (8,48 mil milhões de euros), um recurso que é diretamente convertido em novos ataques contra a Ucrânia", afirmou Zelensky nas redes sociais.

O Presidente ucraniano insistiu que, só esta semana, "a Rússia lançou mais de 2.360 ataques com drones, mais de 1.320 bombas guiadas e quase 60 mísseis".

O Departamento do Tesouro dos EUA prorrogou temporariamente, até 16 de maio, a suspensão da maioria das sanções contra a indústria petrolífera russa, no contexto da crise energética causada pela guerra no Médio Oriente, desencadeada pelos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, em 28 de fevereiro.

A decisão de Washington abrange todas as operações relacionadas com o embarque e a entrega de petróleo proveniente da Rússia e aplica-se igualmente aos navios da frota fantasma russa até agora sujeitos a sanções.

Contudo, as transações com o Irão, a Coreia do Norte e Cuba, bem como com as regiões ucranianas ocupadas, incluindo a Crimeia, continuam proibidas.

"As exportações do agressor têm de diminuir e as sanções de longo alcance continuam a servir esse objetivo", acrescentou Zelensky, referindo-se à recente multiplicação dos ataques de Kiev contra as infraestruturas de hidrocarbonetos na Rússia.