“Atenção, Lisboa: nós continuamos a ganhar aqui”

O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, abriu a sua intervenção no XX Congresso Regional ao ataque, deixando críticas implícitas à estrutura nacional do partido e afirmando a força eleitoral dos sociais-democratas na Região.

“Viva a Madeira livre!”, começou por declarar, numa intervenção marcada por um tom assertivo. “Iniciamos hoje mais um ciclo na vida do nosso partido. Cumprimos os nossos objectivos”, afirmou, sublinhando a unidade interna e a confiança do eleitorado.

Albuquerque destacou o percurso eleitoral do PSD, lembrando que, desde 2009, o partido venceu 12 eleições. “Ganhámos quatro eleições regionais em 2019, 2023, 2024 e 2025. Vencemos quatro eleições nacionais”, referiu, reforçando a ideia de consistência política.

Num dos momentos mais marcantes, deixou um recado directo: “Atenção, Lisboa: nós continuamos sempre a ganhar aqui”, frisou, numa mensagem dirigida à direcção nacional.

“O PSD é um partido de luta, um partido do terreno”, acrescentou, defendendo que o sucesso do partido assenta na proximidade às populações e na prioridade dada à Madeira.