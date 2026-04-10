Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Ajuda alimentar desce há três anos. Instituto de Segurança Social explica que “eventuais variações não traduzem um recuo nas políticas sociais”. Justifica com a melhoria dos indicadores económicos, revelando que se candidatou a uma verba de dois milhões para programa de apoio * Inflação sobe a um ritmo superior na Região. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 4, 5 e 11.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Governo em alerta faz avisos sobre novo mecanismo de mobilidade. Depois da aprovação do novo modelo na Assembleia da República, sem tectos máximos nos preços das viagens, Albuquerque previne para impacto negativo no turismo e deixa recados, mas sem concretizar * Oposição congratula-se com o “momento histórico” * Carlos Pereira mostra abertura do PS para negociar, mas sem “chantagens” e com factos. * Porto Santo avança com queixa contra a Binter.

‘Lar Doce Lar’ é “mesmo um presente do universo”. Maria Rueff é um dos actores da comédia que vem ao Funchal nos dias 24 (sessão extra) e 25 de Abril.

Fique também a saber que Plataformas pirotécnicas encalhadas acabam rebocadas e afundadas ao largo.

E, por fim, Região reforça cooperação solidária com Cabo Verde,

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.