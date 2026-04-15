Suspensão de sanções dos EUA ao petróleo russo vão terminar

O secretário do Tesouro norte-americano anunciou hoje que os Estados Unidos não vão prolongar a suspensão das sanções ao petróleo russo armazenado no mar, medida implementada para mitigar o impacto da subida vertiginosa dos preços dos combustíveis.

"Não renovaremos a licença para o petróleo russo", declarou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em conferência de imprensa.

O seu departamento já tinha anunciado decisão idêntica na terça-feira relativamente ao petróleo iraniano.

O governo norte-americano impõe sanções aos recursos petrolíferos da Rússia e do Irão para mitigar as receitas das autoridades destes países rivais.

O objetivo é punir Moscovo pela invasão da Ucrânia e o Irão por continuar o seu programa nuclear e financiar grupos armados como o Hezbollah no Líbano ou o Hamas na Faixa de Gaza, considerados terroristas por Washington, União Europeia e diversos países.

No entanto, para moderar a subida dos preços resultante da guerra no Médio Oriente, em março Washington implementou uma isenção temporária permitindo a venda de petróleo destes países.