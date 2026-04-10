Temperatura volta a subir
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 10 de Abril, uma pequena subida de temperatura nas terras altas, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, podendo ser acompanhados de trovoada, em especial até ao fim da manhã.
O vento deverá soprar moderado a forte (25 a 45 km/h) de norte/noroeste, por vezes com rajadas até 65 km/h, em especial até ao fim da manhã, soprando forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 85 km/h, nas terras altas.
As temperaturas vão variar entre os 14 e os 20 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 2 metros.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.