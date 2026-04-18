CDS Madeira aponta conquistas do primeiro ano de governação e identifica desafios futuros

O CDS-PP Madeira promoveu este sábado, 18 de Abril, uma sessão de formação dirigida a autarcas no Centro Cívico de São Martinho, centrada no funcionamento dos órgãos autárquicos e na apresentação de propostas e votos. A iniciativa contou com a participação de Ricardo Vieira, advogado e antigo dirigente do partido, que conduziu os trabalhos.

À margem da sessão, o presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, fez um balanço do primeiro ano de governação da coligação entre o CDS e o PSD na Região Autónoma da Madeira, destacando o contributo do partido para a estabilidade política.

Segundo o líder centrista, “o CDS foi decisivo para garantir a estabilidade política na Madeira” e para “consolidar o crescimento económico que se verifica há 58 meses”. José Manuel Rodrigues salientou ainda medidas como a descida de impostos, “nomeadamente do IRS”, e a valorização dos salários acima da inflação.

O dirigente apontou também “a existência de contas públicas equilibradas” e destacou a resposta do executivo regional “à crise energética e ao aumento do preço dos combustíveis, tanto para as empresas como para os cidadãos e famílias”.

Apesar da avaliação globalmente positiva, o responsável enumerou um conjunto de desafios para o futuro da Região. Entre as prioridades indicadas estão a resposta ao envelhecimento da população, com enfoque nos sectores da saúde e da segurança social, e o reforço do investimento em habitação, incluindo soluções a custos controlados e dirigidas a jovens.

Foram igualmente referidas a necessidade de uma melhor redistribuição da riqueza, através de políticas fiscais e valorização salarial, e a estabilização do modelo de mobilidade, assegurando o princípio da continuidade territorial.

José Manuel Rodrigues defendeu ainda a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, com vista a garantir maior participação do Estado nos encargos com áreas como a saúde, educação e proteção do território, bem como maior autonomia fiscal. Entre as propostas está também a revisão constitucional para aprofundar a autonomia regional.

No plano europeu, o líder do CDS-PP Madeira sublinhou a importância de negociar um quadro financeiro plurianual que assegure o desenvolvimento da região e a continuidade de programas como o POSEI, destinado ao apoio à agricultura e ao abastecimento.

O CDS-PP Madeira reiterou o compromisso com a estabilidade governativa, o crescimento económico e a melhoria das condições de vida na Região.