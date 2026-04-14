Escola das Artes da Madeira promove novo Ciclo de Concertos de Alunos

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode vai realizar um novo Ciclo de Concertos de Alunos entre 14 de Abril e 19 de Maio, no Salão Nobre da instituição, no Funchal. A iniciativa inclui várias actuações protagonizadas por estudantes de diferentes cursos artísticos, com entrada livre, sujeita à lotação da sala.

Segundo a nota de imprensa divulgada esta terça-feira, 14 de Abril, o objectivo passa por reforçar a ligação à comunidade e proporcionar experiência de palco aos alunos. A instituição refere que o ciclo leva ao palco uma nova série de actuações protagonizadas por estudantes do Curso Profissional de Instrumentista, do Curso Profissional de Instrumentista Jazz e do Ensino Artístico Especializado.

Os concertos terão início, na maioria dos casos, às 20h30, estando prevista uma sessão adicional às 19 horas no dia 8 de Maio.

Segundo o Conservatório, a iniciativa constitui “um momento de partilha e de abertura à comunidade”, permitindo aos alunos desenvolver competências artísticas e técnicas em contexto de performance. O público terá oportunidade de “acompanhar o progresso da formação destes alunos e de usufruir de momentos musicais de excelência”.

O repertório apresentado abrange diversas áreas instrumentais, incluindo violino, piano, guitarra, violoncelo, bandolim, braguinha, flauta de bisel, percussão e música de câmara.

A programação inclui 11 concertos temáticos, entre os quais 'From the Baroque to Romanticism II' (14 de Abril), 'Pianíssimo III' (17 de Abril), 'On a night of strings' (21 de Abril) e 'Style and virtuoso II' (19 de Maio), envolvendo dezenas de alunos solistas e repertórios de compositores como Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven e Antonio Vivaldi.

Na nota, o Conservatório sublinha ainda o histórico de adesão do público, indicando que o ciclo tem registado “lotações quase esgotadas” ao longo dos anos, com uma oferta cultural diversificada.