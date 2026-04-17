Concertos Interactivos unem jovens e comunidade

A quinta edição dos Concertos Interativos teve início, hoje, na Casa das Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Esta iniciativa da Casa do Povo da Calheta junta ao grupo de formação musical da instituição alunos de diversas escolas deste concelho reforçando a ligação entre educação, cultura e comunidade.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença e elogiou a iniciativa "que demonstra não só a vitalidade do mundo rural como o papel determinante das associações na formação dos mais jovens".

Hoje a banda com maior destaque foi para os Os Grumpies enquanto amanhã será do músico Pedro Garcia.

Segundo a organização, mais do que simples apresentações, estes concertos são experiências vivas de aprendizagem, partilha e crescimento, onde a música ganha forma através do envolvimento de todos.

O evento conta com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do Município da Calheta e do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.