Orquestra Clássica da Madeira lamenta a morte do maestro Álvaro Cassuto
A Orquestra Clássica da Madeira emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Álvaro Cassuto, um dos mais conceituados maestros portugueses. Álvaro Cassuto dirigiu a Orquestra Clássica da Madeira e foi Maestro Adjunto da Orquestra Gulbenkian, Maestro-Director da Orquestra Sinfónica da RDP, Maestro-Fundador da Nova Filarmonia Portuguesa, Maestro-Fundador da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Maestro-Fundador da Orquestra do Algarve e Director Artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Obrigado Álvaro Cassuto pelo seu exímio contributo na divulgação da música portuguesa. Orquestra Clássica da Madeira
O maestro nasceu no Porto em 1938 e cresceu em Lisboa, filho de pais alemães que fugiram do regime Nazi e regressaram a Portugal, sua pátria ancestral. Iniciou a sua carreira em 1959 enquanto compositor de obras para orquestra, tendo sido o primeiro compositor português a adotar o Dodecafonismo Serial.
Em 2009, por ocasião do 50º aniversário da sua carreira, o Coliseu do Porto descerrou uma lápide comemorativa no seu foyer, e no Dia de Portugal, o Presidente da República agraciou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.