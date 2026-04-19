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Congresso do PSD-M Madeira

Partidos marcam presença no encerramento do Congresso

Sessão de encerramento começa dentro de minutos

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Todos os partidos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira já se encontram presentes para a sessão de encerramento do XX Congresso Regional do PSD Madeira, que tem início dentro de minutos.

Pelo JPP estão Basílio Santos e Leonardo Reis.

O PS Madeira faz-se representar por Leonardo Santos e Duarte Caldeira Ferreira.

Já o Chega está presente com o presidente Miguel Castro e Hugo Nunes.

Pelo CDS-PP marcam presença a deputada Sara Madalena e Ricardo Vieira.

A Iniciativa Liberal está representada pelo presidente Gonçalo Maia Camelo e por Rosalina Mary Bayntun.

Nota ainda para a presença de Alberto João Jardim, antiga figura de destaque do PSD Madeira e do Governo Regional.

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