Presença de mancha castanha no mar motiva queixas

A orla marítima da costa sul da Madeira, especificamente na zona da Estrada Monumental, apresenta, na tarde desta sexta-feira, uma extensa mancha de tonalidade acastanhada. O fenómeno é visível a partir de vários pontos da cidade e contrasta com a cor habitual do oceano na Região, com maior incidência na frente marítima da Estrada Monumental.

Utentes e transeuntes nesta zona, uma das principais áreas de lazer e turismo da capital madeirense, manifestaram ao DIÁRIO preocupação devido à presença desta mancha de sujidade no mar.

Este tipo de ocorrência poderá estar associado à precipitação forte e persistente que se tem verificado na Madeira nos últimos dias, em consequência da passagem de uma tempestade que afectou o arquipélago. A intensidade da chuva terá provocado o arrastamento de sedimentos e detritos das encostas para a orla marítima.