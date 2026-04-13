Ginásio ao Ar Livre do Almirante Reis em obras até 1 de Maio

O Ginásio ao Ar Livre localizado na zona do Almirante Reis vai estar uns dias encerrado ao público devido a obras de remodelação, levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal. O encerramento acontece desde hoje e até ao dia 1 de Maio.

De acordo com nota à imprensa, o objectivo desta requalificação é o de criar um espaço "mais moderno, seguro e ainda mais convidativo para a prática de actividade física ao ar livre, com melhores condições para os utentes".

Segundo o calendário dos trabalhos, de 13 a 17 de Abril acontece a fase de remoção dos actuais equipamentos, de 20 a 24 serão colocados novos equipamentos, a que se segue a colocação de um pavimento elástico.

Esta infraestrutura municipal é de acesso gratuito e permite ainda a acessibilidade a cidadãos portadores de mobilidade reduzida.