Irão sem planos para ter novas negociações com EUA

O Irão não planeia, neste momento, participar em novas negociações com os Estados Unidos, que tinham anunciado o envio de uma equipa de negociação para o Paquistão, noticiou hoje a televisão estatal iraniana.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que liderou a delegação em Islamabad em 11 de abril para discussões com o objetivo de alcançar um fim duradouro para a guerra no Médio Oriente, deverá chegar à capital do Paquistão na noite de segunda-feira, de acordo com o presidente Donald Trump.

Três dias antes do fim do cessar-fogo, a televisão estatal iraniana (IRIB) indicou que "não há atualmente planos para participar na próxima ronda de negociações Irão-EUA", citando fontes do regime islâmico.