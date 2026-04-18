“Um partido de presença, convicção e futuro”

No XX Congresso Regional do PSD Madeira, o secretário regional de Turismo, Eduardo Jesus, destacou o percurso político recente do partido e a importância da unidade interna como base da governação regional.

Na sua intervenção, agradeceu a confiança partidária e sublinhou o espírito de militância, afirmando: “aprendi que neste partido apenas há um resultado, é a vitória”, acrescentando ainda que “somos uma multidão imparável”.

Defendeu também uma visão estratégica para o futuro da região, sublinhando a ambição política do partido: “nós queremos e merecemos uma liberdade melhor, nós queremos e merecemos uma autonomia maior”, reforçando que o caminho deve ser feito “com o partido unido, com um governo coeso e com muita atitude”.

Eduardo Jesus concluiu a intervenção com uma mensagem de mobilização e confiança no projeto social-democrata, destacando que o objectivo passa por “conquistar lá fora o que nos falta cá dentro”, num apelo à continuidade da liderança política do PSD na Madeira.

O congresso faz agora um intervalo, após a intervenção política de Eduardo Jesus, antes da retoma dos trabalhos agendada para as 14h30.