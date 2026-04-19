PS diz que discurso de Albuquerque foi “mais do mesmo”

O secretário-geral do PS Madeira, Leonardo Santos, considerou que o discurso de encerramento do XX Congresso Regional do PSD Madeira foi “mais do mesmo”, acusando a liderança de repetir promessas antigas sem respostas concretas para os problemas actuais da Região.

“É prometer uma Madeira que está prometida há 20 anos”, afirmou, sublinhando que o discurso voltou a abordar compromissos já antigos sem execução visível.

O dirigente socialista criticou ainda a intervenção por se ter centrado em temas externos, como a crise energética na Europa e no mundo, sem apresentar soluções para a Região. “Sobre aquilo que a Madeira vai fazer para enfrentar essa crise? Rigorosamente nada”, disse.

Leonardo Santos apontou também que parte do discurso foi dedicada a questões internas do PSD, considerando tratar-se de um “problema interno do PSD” que não responde às preocupações dos madeirenses. “Basicamente, isto foi mais do mesmo”, concluiu.