PS diz que Parlamento “repôs um direito” aos madeirenses e açorianos

O Partido Socialista assumiu a aprovação do novo modelo do subsídio social de mobilidade como uma correcção de um sistema que vinha sendo contestado nas regiões autónomas.

Em causa esteve a votação final global das alterações ao decreto-lei publicado em Janeiro, que elimina o tecto máximo do custo elegível das viagens e altera as condições de acesso ao apoio.

No fecho do debate, Francisco César enquadrou o resultado como uma reposição de direitos, afirmando que “estamos a repor um direito”, após um período em que os cidadãos enfrentaram “dificuldades, incertezas e perda de confiança”.

O socialista sublinhou ainda o alcance político da decisão, deixando um recado claro: “as regiões autónomas não são um detalhe”, defendendo que o Parlamento deu uma resposta que era exigida há muito pelos residentes na Madeira e nos Açores.

Francisco César foi mais longe e afirmou que o resultado demonstra que “para defender a nossa terra não basta estar, é preciso fazer”, concluindo que “o Partido Socialista hoje fez pelos Açores e pela Madeira”.