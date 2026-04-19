JPP acusa Albuquerque de “discurso vazio” e estratégia de distracção

Pelo JPP, o deputado Basílio Santos criticou duramente o discurso de Miguel Albuquerque, considerando-o “um discurso sempre mais do mesmo, vazio e com ideias antigas para um tempo novo”.

O deputado afirmou que a intervenção esteve “distraída das questões regionais”, acusando o líder social-democrata de desviar o debate para temas europeus e nacionais. “Parecia que estava a fazer o papel de alguém numa estratégia para desviar a atenção dos problemas da Região”, disse.

Entre os problemas apontados, destacou o custo de vida, a habitação, a saúde, o aumento dos combustíveis e a situação das famílias. “Há uma falta de habitação gritante e casas sobrelotadas”, afirmou.

Basílio Santos acusou ainda o líder do PSD Madeira de recorrer a uma “estratégia antiga”, criando um “inimigo externo” entre Lisboa e o PSD nacional para justificar dificuldades internas. “Os madeirenses estão informados e isso já não funciona”, disse.

O deputado do JPP considerou ainda que o PSD Madeira está fragilizado em algumas matérias e que o discurso de Albuquerque revela “medo de perder poder e controlo político”, acusando o executivo de não aliviar encargos nem responder de forma eficaz às necessidades das famílias e das pequenas empresas.