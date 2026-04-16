Albuquerque aponta “desentendimento pontual” com a República

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou que a relação com o Governo da República atravessa apenas “um desentendimento pontual”, garantindo que a situação está em vias de ser ultrapassada.

“Esta é uma situação pontual, um desentendimento pontual, que está a ser rectificado. Este Governo tem tomado um conjunto de medidas importantes para a Região”, afirmou, ao comentar os dois anos de governação da AD.

O governante reconheceu, no entanto, falhas no processo de revisão do subsídio de mobilidade. “Houve um erro na questão da revisão do subsídio de mobilidade, mas há um compromisso do primeiro-ministro relativamente a matérias pendentes”, disse.

Entre os dossiês em curso, destacou o avanço de investimentos estruturantes: “A terceira fase do hospital está pronta para ir a Conselho de Ministros”. Referiu ainda “um acerto com o ministro das Finanças para avançar com a revisão da Lei das Finanças Regionais”.

No sector da mobilidade, apontou medidas já concretizadas, como “a redução do preço das passagens para residentes e estudantes”, mas admitiu constrangimentos no sistema actual. “O que falta resolver é simples: esta plataforma digital é uma burocracia, uma confusão que ninguém entende”, criticou, defendendo a simplificação do processo.

Albuquerque lembrou ainda que “foi dito pelo ministro que até Julho os madeirenses deixariam de pagar o valor total das passagens”, assegurando que o executivo regional está a trabalhar nesse sentido.

Questionado sobre a possibilidade de estas divergências poderem provocar a queda do Governo da República, como sugeriu publicamente o antigo presidente do PSD/M e do Governo Regional, Alberto João Jardim, respondeu de forma taxativa: “Não".