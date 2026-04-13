Acidente no Túnel da Pinheira provoca um ferido
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a prestar assistência a uma mulher de 73 anos, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido no túnel da Pinheira, no sentido Caniço–Funchal.
A vítima encontra-se consciente e orientada, contudo queixa-se de dores na zona lombar. Após os primeiros cuidados no local, a mulher será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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