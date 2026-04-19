JP Madeira participou no XXVII Congresso Nacional da Juventude Popular

Uma comitiva da Juventude Popular da Madeira participou no XXVII Congresso Nacional da Juventude Popular, que decorreu este fim-de-semana na Maia.

Segundo nota à imprensa, na sua intervenção, o presidente da JP Madeira, Leandro Silva, deixou mensagens dirigidas quer à família centrista, quer ao espaço político regional, defendendo que o CDS-PP deve afirmar-se com "voz própria e que a Juventude Popular tem de continuar a ser a estrutura mais livre, mais irreverente e mais reivindicativa do partido".

No plano nacional, o dirigente afirma que "CDS-PP deve reconhecer a verdadeira coligação que se exige, mas com a Juventude Popular”, considerando que a JP tem sido “a única estrutura verdadeiramente leal” e aquela que pode dizer "com frontalidade, o que muitas vezes o partido, por responsabilidade institucional”, à semelhança do que ocorre na região.

Já a nível regional, Leandro Silva, deixou uma resposta política ao ambiente que se vive em sectores do PSD Madeira, "numa altura em que continuam a surgir sinais de uma leitura política desligada da realidade eleitoral da Região".

O presidente da estrutura considera que "há ainda quem permaneça preso a uma lógica ultrapassada e incapaz de reconhecer aquilo que os madeirenses já disseram com clareza desde 2019, o PSD Madeira deixou de ter legitimidade política bastante para governar sozinho, sendo a solução governativa atual resultado dessa realidade eleitoral" e relembra que o "CDS é o garante da estabilidade política e da governabilidade em nome da Madeira e dos Madeirenses".

Na sua intervenção, recordou também que “o CDS de hoje não é o CDS de ontem”, sublinhando que o partido tem atualmente voz própria, peso político e capacidade de influência governativa, não aceitando ser remetido para segundo plano nem ser alvo de ataques permanentes por parte de quem, em bom rigor "lhe deve lealdade no quadro da solução política existente".

Para a JP Madeira, a presença no XXVII Congresso Nacional serviu assim para reafirmar uma linha política assente na autonomia, na frontalidade e na exigência, deixando claro que a juventude centrista não abdicará de defender, dentro e fora de portas, um CDS-PP mais firme, mais respeitado e mais decisivo.