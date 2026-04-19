Órgãos do PSD Madeira eleitos no Congresso Regional

As listas para os órgãos do PSD Madeira foram votadas na manhã deste domingo, antes da cerimónia de encerramento do XX Congresso Regional, realizado ao longo do fim-de-semana no Madeira Tecnopolo.

João Cunha e Silva foi reeleito para a presidência da Mesa do Congresso, tendo como vice-presidentes Paulo Fontes e Adolfo Brazão. Já Rui Abreu foi reconduzido na presidência do Conselho de Jurisdição, mantendo João Paulo Marques como vice-presidente deste órgão.

O antigo deputado Guilherme Silva encabeça a lista do Conselho Regional.