Instituto Português do Desporto e Juventude em acção na Madeira

Nos próximos dias 21, 22 e 23 de Abril, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) desloca-se à Região Autónoma da Madeira (RAM) para promover várias iniciativas em articulação com a Direcção Regional de Desporto (DRD) sob o mote 'Ética no Desporto - Mais do que Vencer'.

No do dia 21 de Abril, a Escola Básica e Secundária de Machico, em articulação com a Direcção Regional de Educação, irá receber a exposição itinerante do Plano Nacional da Ética no Desporto “Move-te por Valores”, cujas actividades estão previstas para as 15h30.

No dia 22 de Abril, o (IPDJ) em parceria com a DRD, promovem, no Auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, a partir das 9 horas, uma cerimónia protocolar que vai conjugar várias iniciativas do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), nomeadamente a Bandeira da Ética, o Concurso Literário “Ética na Vida e no Desporto”, o Cartão Branco e os Embaixadores do PNED na RAM.

A cerimónia contará com a presença de David Gomes, director Regional de Desporto, entidade anfitriã, Lídia Praça, vogal do Conselho Directivo do IPDJ e Elda Pedro, vogal do Instituto de Qualificação. Na ocasião, serão entregues os selos e as Bandeiras da Ética às entidades desportivas regionais, os prémios aos alunos finalistas da fase regional do Concurso Literário “Ética na Vida e no Desporto”, bem como será comemorado os 10 anos do Cartão Branco, através da assinatura dos memorandos de adesão ao Cartão Branco por diversas entidades desportivas regionais, e apresentado os Embaixadores do PNED na RAM.

Ainda tendo como palco o Auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, a tarde de 22 de Abril, terá como foco a realização de uma acção de formação dedicada a todos os agentes desportivos regionais. A partir das 14h15, Avelino Silva, irá abordar a temática “Ética no Desporto para Treinadores”. Num segundo módulo Esmeralda Gonçalinho, do Gabinete Coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto irá falar sobre o Cartão Branco, com conteúdos dirigidos aos agentes desportivos com funções fiscalizadores das actividades desportivas. Os trabalhos fecham com a abordagem sobre a Bandeira da Ética, numa iniciativa que tem como destinatários, entidades desportivas regionais, autarquias e escolas.

O último dia, 23 de Abril, está reservado para visitar o Clube Desportivo Nacional, pelas 15 horas, e às 16 horas o Sporting Clube Santacruzense, bem como hastear as respectivas Bandeiras da Ética.