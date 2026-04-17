JP de São Vicente saúda início da limpeza do estaleiro de São Vicente

A Juventude Popular (JP) de São Vicente manifestou-se esta sexta-feira, 17 de Abril, sobre o início dos trabalhos de limpeza e remoção de resíduos no antigo estaleiro da Câmara Municipal, saudando a intervenção, mas defendendo maior transparência por parte do executivo, sobretudo quanto ao destino dos animais que se encontravam no local.

Em comunicado enviado às redações, o presidente da estrutura, João Pedro Sousa, afirma ser “com satisfação” que vê “uma situação de grave insalubridade começar a ser resolvida”. Ainda assim, considera que a acção resulta de pressão externa, acrescentando que este desfecho “prova que a pressão política é fundamental para retirar o executivo da imobilidade”.

A estrutura juvenil levanta também questões sobre o realojamento dos animais, um dos aspectos mais sensíveis do caso. Citando declarações anteriores do presidente da autarquia, questiona: “Se os animais estavam ‘felizes e alimentados’, qual foi a urgência e o critério deste realojamento?”.

A JP de São Vicente defende que devem ser tornadas públicas as condições do novo espaço de acolhimento, considerando que “a transparência não é opcional, é um dever” e que o interesse público exige garantias quanto ao bem-estar animal.

No mesmo comunicado, a organização critica o que descreve como uma actuação reactiva da Câmara Municipal, classificando como “lamentável” que as medidas surjam apenas após exposição mediática de situações de degradação, apontando ainda uma alegada falta de planeamento na área ambiental.

A concluir, a JP assegura que continuará a acompanhar o tema, afirmando que se manterá “atenta e vocal” na defesa do interesse público, disponível para “aplaudir o que for bem feito”, mas também para denunciar situações que considere negligenciadas.