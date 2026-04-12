Cátia Vieira Pestana integra Secretariado Nacional das Mulheres Socialistas

As Mulheres Socialistas da Madeira passam a ter representação reforçada no Secretariado Nacional da estrutura, na sequência de uma alteração ao regulamento aprovada recentemente ao nível nacional, que prevê a integração, por inerência, das presidentes regionais da Madeira e dos Açores neste órgão.

A medida formaliza a participação das lideranças das estruturas regionais autónomas, uma prática que já vinha ocorrendo de forma informal em mandatos anteriores, passando agora a estar consagrada estatutariamente.

Em comunicado, as Mulheres Socialistas da Madeira congratulam-se com a alteração, que segundo as mesmas representa um "reforço da representatividade das regiões autónomas na definição da estratégia política nacional, sublinhando a importância da coesão interna do partido".

"Regozijamo-nos por ver finalmente efetivado o direito de participação das presidentes da Madeira e dos Açores no Secretariado Nacional, uma justa aspiração há muito defendida”, manifesta a presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, Cátia Vieira Pestana, citada na mesma nota.

A estrutura destaca ainda a eleição de Marta Freitas para o Secretariado Nacional, considerando que esta escolha reforça a presença de mulheres madeirenses nos órgãos de decisão nacionais.

“A voz da Madeira far-se-á ouvir ainda mais através de um leque de Mulheres com enorme capacidade, concretizando o nosso objectivo de uma maior participação”, destaca Cátia Vieira Pestana.

Estas deliberações resultam da Comissão Política Nacional realizada ontem, no Largo do Rato, durante a qual tomou posse a nova comissão. Para além da Presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, que integra a Comissão Nacional por inerência, tomaram ainda posse as eleitas Andreia Caetano, Isabel Garcês e Sofia Canha.