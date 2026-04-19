PSD Madeira elege hoje a Mesa do Congresso e os Conselhos Regional e de Jurisdição

O XX Congresso Regional do PSD Madeira termina este domingo, 19 de Abril, no Madeira Tecnopolo, na cidade do Funchal.

O último dia dos trabalhos arranca pelas 9 horas, com a votação para a eleição da Mesa do Congresso, do Conselho Regional e do Conselho de Jurisdição, processo que decorre até às 11 horas.

A sessão de encerramento está marcada para as 11h30, assinalando o fim de mais uma edição do congresso regional do partido.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o centésimo décimo dia do ano, em que faltam 256 dias para o fim de 2026:

- 10 horas - Inauguração da exposição 'Prosseguir Abril: o pensar e o agir do Pe. Martins Júnior, um homem da liberdade', no Largo do Município, no âmbito das comemorações 'Machico, Terra de Abril';

- 14 horas - 1.ª edição do Troféu Amigos da Vela, organizado pelo Clube Naval em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, na Baía do Funchal;

- 15 horas - Último dia do XLI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da Região com o desfile de bandas na Vila da Ribeira Brava.

Principais acontecimentos registados a 19 de Abril, Dia do Índio:

1506 - Massacre dos cristãos-novos de Lisboa, relatado pelo humanista Damião de Góis, na Crónica de D. Manuel II.

1648 - Forças portuguesas, comandadas por Francisco Barreto, vencem os holandeses na batalha dos Guararapes, no Brasil.

1775 - Guerra da Independência dos Estados Unidos. As forças britânicas são derrotadas nas primeiras batalhas do conflito, em Lexington e Concord, no Massachussetts.

1810 - Marca o início da luta pela independência da Venezuela.

1860 - Setúbal passa a cidade.

1884 - É inaugurado o Ascensor do Lavra, o primeiro de Lisboa.

1897 - Realiza-se a primeira Maratona de Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

1911 - Os padrões protótipos do sistema métrico decimal, o metro e o quilograma, passam a ser padrões legais em Portugal e seus domínios.

1943 - II Guerra Mundial. Holocausto. Começa o levantamento do gueto de Varsóvia. As SS de Adolf Hitler aniquilarão mais de 50 mil pessoas em duas semanas.

1946 - É formalmente dissolvida a Sociedade das Nações fundada em 1920 e são transferidos todos os ativos para a Organização das Nações Unidas (ONU).

1956 - Casamento do Príncipe Rainier do Mónaco com a atriz norte-americana Grace Kelly.

1958 - O processo de candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República é entregue no Supremo Tribunal Administrativo.

1961 - Guerra Colonial. Começa a Operação Viriato, para a reconquista de Nambuangongo, 200 Km a norte de Luanda.

1963 - É fuzilado o dirigente comunista espanhol Julian Garcia, pelas forças do ditador Francisco Franco.

1964 - O governo de coligação cambodjano é deposto por um golpe militar de extrema-direita.

1971 - É lançada cápsula russa Salyut 1 a bordo de um foguete Proton, torna-se a primeira estação espacial permanente.

1973 - É fundado o Partido Socialista, no congresso da Ação Socialista Portuguesa, na cidade alemã de Bad Munstereifel.

1976 - 99,5% dos egípcios aprovam, em referendo, o Tratado de Paz com Israel.

1993 - Termina o cerco de 51 dias do FBI (Departamento Federal de Investigação) aos seguidores de David Koresh, em Waco, Texas.

1995 - Atentado de Oklahoma, Estados Unidos. Um carro armadilhado explode junto a um edifício federal provocando a morte de cerca de 168 pessoas e mais de 500 feridos.

1995 - Cerca de 300 pessoas são hospitalizadas em Yokohama, Japão, intoxicadas por um gás tóxico espalhado na estação de comboios da cidade.

1999 - Abertura do Parlamento alemão, Reichstag, em Berlim, restaurado depois do incêndio causado por Hitler, em 1933.

2001 - A Assembleia da República aprova os projetos-lei para a criação de 11 freguesias, a passagem de 40 povoações à categoria de vila e a elevação de sete vilas a cidade.

2004 - A câmara de recurso do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condena o general sérvio da Bósnia Radislav Krstic a 35 anos de prisão por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos em Srebrenica em julho de 1995.

2005 - O cardeal alemão Joseph Ratzinger, de 78 anos, é eleito Papa, com o nome Bento XVI, sucede ao Papa João Paulo II.

2006 - Começa, em Castelo de Paiva, o julgamento de seis técnicos alegadamente responsáveis pela queda da ponte de Entre-os-Rios, cinco anos depois do acidente que fez 59 mortos, a 4 de março de 2001.

2006 - O ministro da economia, Manuel Pinho, e o sócio maioritário da Estoril-Sol, Stanley Ho, inauguram o Casino Lisboa, no Parque das Nações.

2006 - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Pentágono, publica pela primeira vez os nomes e as nacionalidades de 558 pessoas detidas na base norte-americana de Guantánamo, Cuba, no quadro da 'guerra contra o terrorismo'.

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia chegam a acordo sobre a imposição, em todo o espaço comunitário, de uma sanção mínima comum para o crime de incitação ao racismo e xenofobia.

2011 - Fidel Castro, de 84 anos, confirma, num artigo publicado pela imprensa oficial, a renúncia à chefia do Partido Comunista de Cuba, o seu último cargo político, ao pedir a sua exclusão do Comité Central daquele que é o único partido político da ilha.

2011 - Os representantes da 'troika', constituída pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e da Comissão Europeia, chegam a Portugal para negociações com o Governo e o PSD sobre o programa de ajuda financeira.

2013 - Um dos dois suspeitos dos ataques durante a Maratona de Boston Massachussets, nos Estados Unidos da América, morre no hospital após um tiroteio com a polícia no bairro Watertown, perto do centro de Boston. É identificado como Tamerlan Tsarnaev, 26 anos, de origem chechena. Uma grande caça ao homem é lançada para encontrar o seu irmão, Dzehekhar Tsarnaev, 19 anos, que mais tarde é detido.

2015 - Várias centenas de imigrantes clandestinos morrem no Mediterrâneo, quando um barco que transporta cerca de 700 pessoas se vira entre as costas da Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. Durante as operações de salvamento são resgatados apenas 28 sobreviventes.

2016 - O Fundo Monetário Internacional cancela o pagamento da segunda tranche, no valor de 155 milhões de dólares, do empréstimo que tinha acordado no final do ano passado com Moçambique, no total de 285 milhões. Alegadamente o Governo moçambicano terá dado de forma deliberada dados errados ao organismo internacional.

2017 - A Organização para a Interdição das Armas Químicas diz que testes comprovam de forma "irrefutável" que gás sarin ou uma substância similar foi usado durante um presumível ataque químico na cidade de Khan Sheikhun, na província de Idleb, no noroeste da Síria, no início do mês.

2018 - O número dois do regime cubano, Miguel Diaz-Canel, de 57 anos, é eleito para suceder a Raúl Castro como Presidente, pondo fim a cerca de seis décadas de poder dos irmãos Castro em Cuba.

2022 - O executivo da Câmara do Porto aprova a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses em consequência do processo de descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação". A decisão é confirmada pela assembleia municipal, em maio, com os votos favoráveis dos independentes liderados por Rui Moreira, Chega e PSD e contra de BE, PS, CDU e PAN.

2025 - Portugal sagra-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23, em Sant Sadurní d'Anoia, em Barcelona, ao vencer a campeã em título Espanha no desempate por penáltis (2-1).

Pensamento do dia: